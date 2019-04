DAJ SIĘ UWIEŚĆ I WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY ODCIEŃ NA LATO!

Natychmiastowa i podkreślająca piękno fryzura z intensywnym połyskiem i całkowitą ochroną włosów to must have sezonu letniego. Ponad 68 odcieni, które wyselekcjonowali styliści fryzur salonu Fryzjerzy 1909, zapewnią długotrwały efekt nawet w pełnym słońcu.